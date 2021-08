Rally Estonial teiseks jäänud Breen loodab Belgiast võitu

Kuigi Breen võidutses seal 2019. aastal, siis ta tunnistab, et seekord on konkurents mõistagi tugevam. «See nädal saab olema täiesti teise auku kui 2019. Kõik suured poisid on siin ja valmis endast kõike andma,» rääkis iirlane WRC-sarja kodulehele antud intervjuus.

«Kogemused on alati head asjad ja kuna ma olen siin mõned korrad sõitnud, siis tean, mida oodata. Tore on siia tulla tagasi pärast eelmise korra võitu ja selle kordamine oleks unistuste täitumine,» jätkas Breen.

«Kas ma olen selleks suuteline? Miks mitte? Ma olen kindel, et suudame head kiirust näidata. Kõik oleneb sellest, kui kiiresti ma tunnetuse leian testimisel. Mul on üks päev, et meelde tuletada kõik, aga ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei võiks sellega hakkama saada,» on Breen optimistlik.