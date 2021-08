NBA tähtmängija sõlmis mitukümmend miljonit eurot väärt lepingu, millesse lisati naeruväärne boonus

Möödunud hooajal vigastustega võidelnud Dinwiddie teenib järgmise kolme hooaja eest Wizardsis ligemale 53 miljonit eurot. See pole kaugeltki veel kõik, sest tema lepingusse on kirjutatud väga palju erinevaid boonuseid. Tunamullu keskmiselt 20,6 punkti ja 6,8 korvisöötu jaganud mängumees on nendest kindlasti huvitatud.

Kuna Dinwiddiel on vigastustega karjääri jooksul probleeme olnud, siis Wizards soovib, et ta hoolitseks rohkem enda keha eest. Selleks antakse talle 1,3 miljonit eurot, kui ta suudab mängida vähemalt 50 kohtumist hooaja jooksul.

Samuti on tagatud kopsakad boonused, kui ta peaks meeskonna play-offis kaugele aitama. Esimesest ringist edasipääsu korral teenib Dinwiddie 85 000 eurot, idakonverentsi finaali jõudmisel antakse talle 487 000 eurot ning finaalipääsu eest 341 000 eurot.

Kui võiks arvata, et NBA meistritiitli eest teeniks hinnatud tagamängija veelgi suurema summa, siis vastupidi. Siin on Wizards hoopis korraliku naljaga hakkama saanud. Dinwiddie teeniks Wizardsi NBA tiitlini aitamise eest täpselt 1 dollari, mis on võrdne 85 eurosendiga.

Dinwiddie'il endal on huumorimeel igatahes hea, sest tema vastus oli samuti naljakas. «Ma sooviksin selle boonuse saada ühesendistes. Kui juba, siis juba,» sõnas mängumees.