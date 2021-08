Tallinna Maraton toimub juba kuu aja pärast

Eesti Vabariigis avalikele väliüritustele kehtivad reeglid võimaldavad suurte rahvajooksude korraldamist eeldusel, et üritusel osalevad ainult nakkusohutust tõendavad isikud.

Osavõtu tagab tõend, mis kinnitab, et isik on vaktsineeritud või COVID-19 läbi põdenud või tõend, mis kinnitab, et tema COVID-19 test on negatiivne ning on kehtiv võistluspäeva lõpuni. Võimalike testidena aktsepteeritakse nii PCR-testi kui antigeeni kiirtesti.

Tallinna Maratoni võistluskeskus ja stardipaik asuvad esmakordselt Tallinna Lauluväljakul, mis võimaldab ürituse läbi viia turvaliselt ja kõiki nõudeid arvesse võttes. Osavõtja nakkusohutust kontrollitakse stardimaterjalide väljastamisel ja võistluspäeval Lauluväljakule saabudes. Nakkusohutust ei pea tõestama alla 18aastased isikud.

Tänavu on võistlusprogrammis kolm põhidistantsi. Laupäeval, 11. septembril kell 9 hommikul antakse start poolmaratonile (21,1 km) ning kell 17.00 on RIMI Sügisjooksu 10 km distantsi start. Täispikast maratonist (42,195 km) osavõtjad lähevad rajale pühapäeval, 12. septembril kell 9.00. Tallinna Maratoni raames selgitatakse ka Eesti ja Tallinna meistrid maratonijooksus.

Osavõtjatele annab kindluse korraldajate poolne garantii. Kui sündmus ei saa tavakujul toimuda või lisanduvad täiendavad piirangud, mis osalejatele ei sobi, siis on võimalik osavõtutasu tagasi küsida, osalus järgmisse aastasse edasi kanda või osaleda 1.-30. septembrini toimuval Tallinna Maratoni virtuaaljooksul.

Käesolevast nädalast alates tohib suuri liikumisüritusi korraldada lähtudes 9. augustist kehtima hakanud avalike ürituste läbi viimise reeglitest. Konkreetsete reeglite olemasolu loob liikumisürituste korraldamiseks paremad võimalused, kuivõrd vaktsineeritud inimeste ja teiste nakkusohutust tõendavate isikute jaoks muutuvad jooksuvõistlusest osavõtu tingimused minimaalselt.

Tallinna Maratoni peakorraldaja Mati Lillialliku sõnul soovitakse läbi viia turvaline jooksusündmus nii osalejate, korraldajate kui linnaelanike vaatest ning liigseid riske ei võeta.

Mereäärne jooksutrass ning lauluväljakul paiknev võistluskeskus on valitud lähtuvalt sellest, et see paikneks eemal linnasüdamest ja saaks vajadusel miinimumini viia osavõtjate võimaliku kokkupuutumise linnaelanike ning liiklejatega. See aitab tagada ka võimalikult sujuva võistluseelse osavõtjate ning korraldustiimi liikmete nakkusohutuse kontrolli läbiviimise.

Terviseameti soovitusel kehtestati terviseriskide maandamiseks Tallinna Maratonil ja Sügisjooksul kavasolevatele distantsidele ka osavõtu piirarvud. Vaatamata sellele, et tervisekontrolliga väliüritustel on lubatud kuni 12 000 külastajat, pääseb maratonil starti 1500, poolmaratonil 2500 ja 10 kilomeetri distantsil kuni 5000 osalejat.

Mati Lilliallik kinnitab, et hetkel on vabu kohti piisavalt ja registreerimine on avatud, aga lõplikult ei saa välistada võimalust, et viiruseohu suurenedes tuleb piiranguid juurde või peab osalejate arvu veelgi vähendama või ürituse sootuks ära jätma.

«Korraldajad siin vastuvoolu ujuma ei hakka ning järgivad Vabariigi valitsuse ja Tallinna linna poolt avalikele üritustele kehtestatud reegleid ning Terviseameti soovitus,» lausus Tallinna Maratoni peakorraldaja.