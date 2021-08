Mõttelise olümpiakulla teeninud Énard: elus kord juba on nii...

Tokyo olümpia alguses sai Eesti meeste võrkpallikoondise prantslasest peatreenerilt Cédric Énardilt uuritud tema kodumaa šansside üle. Tolleks ajaks oli kaks vooru juba peetud ning prantslastel all mannetu 0:3 allajäämine USA-le ning (kohustuslik) 3:0 võit Tuneesia üle.

Ennekõike avamängu kaotusest tulenevalt oli juhendaja vastus kergelt pessimistlik: «Heal päeval oleme võimelised kõiki võitma, ka [valitsevat maailmameistrit] Poolat. Kuid... pikkadel turniiridel jääb meil alati millestki puudu. See on alati nii olnud. Prantsusmaalt ei saa oodata samasugust stabiilsust nagu teistelt tippkoondistelt. Väga palju sõltub nüüd, kuidas sellest algusest üle saadakse, kuid igal juhul saab see olema kõva võitlus.»