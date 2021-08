Peatreener Henn: tulemus on valus, aga saame ära minna sirge seljaga

«Just poistega [riietusruumis] arutasime, et mis jalgpallil veel sellele meeskonnale varuks on,» viitas juhendaja neljandale järjestikusele valusale eurokaotusele. «Hetkel on valus, leian, et ainukene võimalus on olla hetkel tugev, minna edasi ja pöörata sellised asjad õppetundides. Me ei tohi alla vanduda. Kui hästi läheb, on lihtne olla «hea meeskond», aga just need rasked momendid määravad ära, milline meeskond me tegelikult oleme.»

Flora alustas tänast kohtumist ettevaatlikult. Henni sõnul polnud see teadlik lüke, vaid vastane oli teinud hea eeltöö ning sulges nende rünnakukäigud. «Vastane lihtsalt teadis juba meid ja meie neid, seepärast oli algus kinnine. Esimesel poolajal lihtsalt need ruumid, mida tahtsime, ei toiminud, kuna vastane suutis kohad hästi kinni panna,» selgitas juhendaja.

Tallinna FC Flora – Nikosia Omonia 2:1 (kokkuvõttes 2:2) Penaltiseeria: 4:5 Väravad: 48., 88. Rauno Sappinen – 43. Andronikos Kakoulli

Teisel poolajal siiski asjad muutusid: Flora haaras initsiatiivi ning oli selgelt domineerivam. Mis vaheajal meeskonnale sai öeldud? «Poolaja sõnum tuli meeskonna enda sees. Mängijad ise võtsid vastutuse ja leidsid selle, mida oli vaja. Üheskoos tiimi liidritega suutsime teiseks poolajaks tekitada meestes selle reaktsiooni, mida oli vaja, et leida üles iga viimne kui iga jõuraas,» sõnas Henn ning lisas, et tema hinnangul ei langenud ka keegi ansamblist välja.

«Sellist meeskonda ja klubijalgpalli pole mina siin näinud. See räägib tegelikult enda eest. Mängijatele mingeid etteheiteid mul pole ja midagi kripeldama ei jää. Panime välja kõik, mis meil oli. Tulemus on see, mis on valus, aga selles mõttes saame ära minna sirge seljaga. Teame, et seekord midagi sisse ei jäänud,» jätkas juhendaja.

Sama meelt oli ka Flora kapten Konstantin Vassiljev: «Me pole kindlasti rahul, et kaotasime, aga teisest küljest olen lootusrikas. Ütlesin kuttidele ka: teine poolaeg ja lisaaeg oli täpselt see tase, kuidas selliseid mänge tulebki mängida. Meil on vaja vaid endasse uskuda.

Kindlasti tuleb nüüd raske õhku ja paar raskemat päeva, et seda kaotust üle elada, aga paari päeva pärast tuleb juba uus mäng, millele tuleb keskenduda. Seejärel on meil veel üks võimalus ka Euroopas. Aga ma olen Jürgeni nõus - see mängutase, eriti teisel poolajal, ongi see, mida tahame näha ja mis on vaja, et olla Euroopas konkurentsivõimeline.

Kui mõned aastad tagasi öelnuks keegi, et Küprose meistri vastu on võimalik kaotusseisust välja tulla, siis kes seda uskunuks? Aga nüüd on asjad nii! Meestel on sisu ja nad näitasid seda. Ja äkki toob elu meile järgmistel mängudel rõõmu.»