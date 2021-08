JÄRELVAADATAV ⟩ Eesti tuli raskest seisust välja ja alistas Soome

Soome pääses avageimis 7:4 juhtima ning peatreener Cédric Énard võttis mõtlemisaja. Suurt muutust see ei toonud, esimest geimi dikteerisid soomlased. Venno rünnaku järel oli Eesti meeskond taga 14:18 ja Hurt tõi kodumeeskonna kolme punkti kaugusele 18:21 ning Tammemaa serviäss vähendas vahe 20:22-le. Avageim siiski Soomele 25:21. Eesti kasuks tõid Hurt ja Venno kumbki 4 punkti.

Samas koosseisus tuli Eesti väljakule ka teises vaatuses. Eesti jäi 5:7 taha, ent Tähe blokist auti rünnak ja Venno blokk viigistasid seisu 7:7. Geimi keskel 11:14 kaotusseisul võttis Eesti peatreener taas aja maha, Renet Vanker vahetas Viiberi puhkama. Andri Aganits sekkus Kreegi asemel. Geimi lõpus kasvas vahe 14:20-le, veel suudeti päästa mitu geimpalli ja jõuti seisuni 23:24 ning nüüd kasutasid soomlased mõtlemisaega. Järgmise punkti teenis aga Soome, võites seega geimi 25:23. Hurdalt Eesti resultatiivseimana 7 silma.

Kolmandas geimis sekkus Venno asemel Renee Teppan, Rikbergi asemel Silver Maar, Vanker jätkas sidemängijatest ja Aganits Kreegi asemel, ülejäänud mehed olid algkoosseisust. Tähe rünnakust olid tablool 7:7 viiginumbrid, geimi keskel jäi Eesti 12:14 taha, ent viigistas Aganitsa ja Vankeri blokist 14:14. Edasi mindi punkt-punktis, kuid geimi lõpus said eestlased 18:16 edu, Tammemaa temporünnakust olime juhtimas 20:17 ja Soome võttis mõtlemisaja. Tähe võimas äss tegi seisuks 23:17 ning geim Eestile 25:19. Tähelt selles vaatuses 7 punkti.

Neljandas geim jätkas hästi head hoogu leidev Täht, kes viis Eesti ette 4:2. Sellele järgnes Teppani äss! Eesti suutis mõnepunktilist edu hoida, Tammemaa ühene blokk andis meile 8:5 edu. Edu suudeti hoida, geimi keskel juhtis kodumeeskond Aganitsa rünnakust 15:10 ning Hurda serviässast 18:11. Geim kindlalt Eestile, tulemuseks 25:17. Aganits oli selle geimi resultatiivseim 5 punktiga.

Viiendas geimis jätkas Eesti sama koosseisuga. Eesti haaras Mäkineni rünnakuvea järel 6:3 edu ja Soome peatreener kasutas mõtlemisaega. Tammemaa punkti järel oldi ees 9:5, ent Soome jõudis kahe punkti kaugusele 7:9 ja Énard kutsus mehed nõu pidama. Soome jõudis punkti kaugusele (11:10), ent siis jäi Teppani rünnak maha – 12:10. Teppani rünnak andis Eestile 13:11 edu, esimene matšpall saadi seisul 14:12 Tähe rünnaku järel ja geimi võitis Eesti tulemusega 15:13 ning mängu 3:2.

STATISTIKAT: Eesti meeskonna resultatiivseim oli 21 punktiga (+14) Albert Hurt, 18 punkti (+3) lisas Robert Täht ja 13 (+5) Timo Tammemaa. Eesti vastuvõtt oli 47% nagu ka rünnak, blokist saadi 12 punkti ja servil löödi 11 ässa ning eksiti 27 pallingul.

Soome edukaimateks kerkisid võrdselt 12 punktiga Sakari Mäkinen ja Urpo Sivula.

Homme kell 11.00 mängitakse sama vastasega uuesti.

Enne kohtumist:

Peatreener Cédric Énard sõnas pärast eilset kohtumist, et esimene mäng oli rabe nagu võis eeldada, ent üldjoontes liiguvad asjad õiges suunas. «See oli hea esimene samm, pean olema mõne mängijaga ettevaatlik, Kert Toobal (probleem põlvega - toim.) ja Märt Tammearu (probleem kõhulihasega - toim.) ei saa vigastuste tõttu Soome vastu kaasa teha ja Robert Tähega ei taha samuti üle forsseerida. Robi pole veel sellises mängulises seisus nagu ta muidu on, aga see on mõistetav pärast nii pikka pausi. Õnneks on valu osas temaga hästi, peame lihtsalt kannatlikud olema ja mitte kiirustama,» sõnas peatreener.

«Oleme tugevaid trenne teinud ja mehed on seetõttu ka veidi väsinud. Mul on nüüd mõned teemad, millest meestega rääkida ja kus saaksime asju paremini teha. Aga need pole rasked asjad, mida parandada, lihtsalt tuleb mõnele nüansile tähelepau juhtida ja meelde tuletada, et mängiksime distsiplineeritult. Mõistan, et me ei saagi veel väga efektiivselt tegutseda, see võtab veidi aega, et mänguline vorm leida,» lisas juhendaja.

Eesti koondise koosseis mängudes Soomega:

Sidemängijad: Kert Toobal, Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Temporündajad: Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Henri Treial

Nurgaründajad: Robert Täht, Kristo Kollo, Märt Tammearu, Albert Hurt, Karli Allik

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter, Rait Rikberg

Soome koondise koosseis mängudes Eestiga:

Sidemängijad: Eemi Tervaportti, Akseli Lankinen, Mikko Esko

Diagonaalründajad: Aaro Nikula, Urpo Sivula, Joonas Jokela

Temporündajad: Tommi Siirilä, Sauli Sinkkonen, Severi Savonsalmi, Miki Jauhiainen

Nurgaründajad: Antti Ronkainen, Niko Suihkonen, Sakari Mäkinen, Niklas Seppänen, Mikko Räsänen

Liberod: Lauri Kerminen, Voitto Köykkä