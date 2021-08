F1 legend: Schumacher jäi ellu tänu oma abikaasale

Todti arvates on Corinna Schumacher imetlusväärselt tugev naine. «Pärast Michaeli õnnetust 2013. aasta detsembris olen ma Corinnaga veetnud koos väga palju aega. Ta on vägev naine ja veab perekonda. Ta poleks seda osanud oodata,» ütles ta intervjuus Bildile.

«See kõik juhtus väga äkki ja tal ei jäänud valikut. Aga ta on oma ülesannetega saanud hästi hakkama. Tänu arstide ja Corinna ühisele tööle, kes tahtsid, et Michael elama jääks, ta jäigi ellu,» lisas prantslane.

72-aastane Todt rääkis intervjuus ka Michaeli ja Corinna 22-aastasest pojast Mickist, kes sõidab esimest hooaega vormel 1 sarjas. «Mick on üks nendest inimestest, kel on minu ja mu naise Michelle Yeohi südames alati olnud eriline koht. Schumacheri perekond on meie jaoks väga eriline. Jõudsime Michaeliga suurepäraste saavutusteni ja meie vahel oli imeline suhe. Sellest said osa ka lapsed,» rääkis Todt.