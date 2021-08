Tänak Belgia rallist: küll ta keeruline on, isegi kui tundub lihtne

Tänak tõi välja, et reedel algavat Ieperi rallit saab võrrelda kunagise Saksamaa ralliga. See peaks eestlasele sobima, sest võitis ta aastatel 2017-2019 Saksamaal toimunud võidukihutamise kolmel korral. «Kui millegagi võrrelda, siis mingil määral kunagise Saksamaaga, aga eks ta üldiselt ole ikkagi väga eriline. Pigem sirged teed, üksikud kurvid. Palju lõikamisi, palju pinnasemuutusi. Küll ta keeruline on, isegi kui tundub lihtne,» kirjeldas Tänak eesootavat katsumust.

Hooaja esimese ehtne asfaldiralli sõideti aprillis Horvaatias ning seal ei leidnud ta autoga õiget klappi ning lõpetas neljandana. Mis on kolme ja poole kuuga muutunud? «Otseselt midagi suurt muutunud ei ole. Ma arvan, et kõige suurem muutus on ralli ise. Kõik muu on pigem sarnane. Ralli iseloom on teistmoodi, aga need on kõik detailid. Lõpuks on see asfaldiralli asfaldiseades autoga,» resümeeris Tänak.

Üks detail, mis valmistas Tänakule heameelt

Tänak pole Belgia teedel varem startinud ning ka kolmapäeva õhtul Eesti ajakirjanikega toimunud intervjuu ajaks polnud ta veel kõiki kiiruskatseid jõudnud läbi sõita. Üks märksõna kitsastel asfaltteedel on sisekurvide lõikamine, kus autod püüavad peaaegu nalja rattaga kraavipervelt lisa haugata. «Eks seda näha ole. Me ei ole veel kõiki katseid näinud. Lõpuks on teed samad, mis kunagi ERC (EM-sari - toim.) ajal. Lõpuks on sõidujoon suht sarnane. Eks neid lõikamisi on siin muidugi palju,» ütles Tänak.

Ott Tänak sai enne Belgia rallit WRC-autoga asfaldil sõita ühe testipäeva. Samas käidi testimas ka eelmisel aastal, kui Belgia kuulus ka MM-kalendrisse ent võistlus jäi lõpuks koroonapiirangute tõttu ära. FOTO: Fabien Dufour/Hyundai Motorsport

Hiljutistel MM-rallidel on kõneainet pakkunud kurvide lõikamist takistavad tõkked. Rally Estonial olid korraldajad kurvist lisa lõikamise vältimiseks kasutusele võtnud erinevaid vahendeid, alates kividest, lõpetades metallvarrastega. Belgias aga sääraseid tehistõkkeid kasutusel pole ja Tänaku arvates on see vägagi tervitatav. «Tegelikult ei peaks neid kuskil olema. Naturaalset elu on kindlasti sellega ära tapetud muudel rallidel, kus neid anticut’e väga palju kasutatakse. Siin on asi naturaalsem. Siin oleks olnud ka keeruline kasutada, sest teed on piisavalt kitsaid, neid ei ole siin kuskile panna. Ega nad õhus või kraavis püsti ei seisa ka,» ei varjanud eestlane, et tehistakistuste puudumine teeb talle heameelt.

Kas Ogier saab eelise?

Sebastien Ogier on liikumas kaheksanda MM-tiitli suunas. Belgias on tal hea võimalus punktiarvet kasvatada. FOTO: Dppi/Francois Flamand/Scanpix

Belgiat on viimastel nädalatel räsinud suured üleujutused, kuid ralli toimumist pole looduskatastroof seganud. Õnneks ennustatakse võistluse ajaks ka pigem sademete vaba ilma. See peaks olema veski valitsevale maailmameistrile ja punktitabeli liidrile Sebastien Ogierile, kes pääseb esimesena startides suuremast mudast ja sodist. «Eks ta nii on, aga eelmised kruusarallid on olnud vastupidi. Eks ta vahest võib niipidi ka olla,» tõi Tänak välja, et eelmistel rallidel pole Ogier elu olnud meelakkumine.

Kodusest MM-etapist Rally Estoniast on möödunud veidi alla kuu, kuid selle aja jooksul pole Tänakul ja Hyundail puhkamiseks eriti aega olnud. Tegeldud on järgmisel aastal kasutusele võetava Rally1 auto arendusega ning saarlane osales ka ühel Belgia ralli eelsel testipäeval. Küll aga leidis Tänak kiires töörütmis aega, et kaasa elada Eesti sportlaste tegemistele olümpiamängudel. Sotsiaalmeediaski levis foto, kus Tänak autotestimise vahepeal Eesti epeenaiskonna teekonda kullani pingsalt nutitelefonis jälgis. «Ma ikka paar päeva olin kodus ka. Olümpia oli nii mõistlikul ajal, et sai hommikul vaadata, kui veel lapsed magasid,» rääkis Tänak.

Kurikuulus ringrada

Belgia ralli lõppakord antakse kuulsal Spa Francorchampsi ringrajal, kuid sinna jõudmiseks tuleb aga rallimeestel maanteedel sõita üle 300 km, mis pole just kõige lõbusam ülesanne. Tänak sellise asja üle pead ei vaeva ja ütles, et ajakava koostamine polnud nende ülesanne. «Need on sellised võitlused, mis ei muuda mitte midagi. Lihtsam on nende asjadega leppida ja sõita see sõit ära,» avaldas ta oma arvamust.

WRC-autodega läbitakse ka kurikuulus Eau Rouge’i kurv, mis Tänaku arvates on kuningliku vormelisarja jaoks ilmselt vaatemängulisem, kui rallimeestele. «Küll ta F1ga on kindlasti äge, aga ralliauto jaoks see rada on natukesuur. Ralliauto on kindlasti kaugelt liiga aeglane selle raja jaoks,» pakkus saarlane.