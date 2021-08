Jalgpallikohtunik selgitas, miks ta koos mängijatega enne kohtumise algust ei põlvita

Ta ei pea vajalikuks, et kohtunik selliste aktsioonidega kaasa tuleb. «Ma ei pea teiste toetuseks tegema mingeid žeste, eriti kui see tegevus on vabatahtlik. Meie käest küsitakse enne mängu, «meil on selline aktsioon, see meeskond teeb seda, teised ei tee, kuidas teiega jääb? Me vastame: «me ei tee seda, sest ei pea seda vajalikuks.» Probleemi pole,» ütles Karasjov.