Aasta kestnud trall Lionel Messi ümber lõppes puändiga

Maailma läbi aegade ühe parema jalgpalluri üleminekusaaga algas mullu augustis, mil Messi saatis Barcelonale faksi ning teatas, et soovib klubi vahetada. Jalgpallur polnud rahul klubi juhtkonna, peaasjalikult president Josep Maria Bartomeu tegevusega. Kõik märgid viitasid, et Messi aeg Barcelonas ongi lõppenud, kuid jalgpalliajaloo ühel värvikamal saagal oli varuks üllatusi.

Nimelt oli Messi lepingus, mis kehtis 2021. aasta juunini, kirjas klausel: kui argentiinlane annab klubile oma lahkumissoovist teada enne 10. juunit, saab ta seda teha ilma üleminekutasuta. Koroonapandeemia tõttu mängiti La Liga viimase vooru kohtumised alles 19. juulil. Messi oli veendunud, et pikenenud hooaja tõttu pikenes ka tema lepingus olev klausel. Barcelona oli aga eri meelt ning nõudis argentiinlaselt lepingu austamist. See tähendas, et Messi saanuks lahkuda vaid siis, kui mõni klubi maksnuks 700 miljoni euro suuruse väljaostuklausli.