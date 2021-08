Paidega koostöö lõpetanud Zelinski: minu ja peatreeneri nägemused on kohati väga erinevad

«Minu ja peatreeneri nägemused jalgpallist on mingite kohtade pealt väga erinevad. See pole üldse halb, aga see selgus tuli juba mingi aeg pärast alustamist,» lausus Zelinski Soccernet.ee -le.

«See koostöö ei läinud lihtsalt käima sellisel kujul nagu lootsime,» ütles Paide spordidirektor Gert Kams Soccernet.ee-le. «Istusime maha ja mõlemad pooled said aru,et targem on selles olukorras lahku minna. Mingit intriigi siin pole – jalgpallis on see tavaline, et inimestel on jalgpallile erinevad vaated.»