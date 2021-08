Belgia ralli valitseja avaldas sealse võiduretsepti

«Ypres on väga spetsiifiline ralli. Teed on üldiselt üsna kitsad ja libedad, aga see kui mitut erinevat tüüpi asfalti võib ühelt katselt leida, teeb asja veelgi keerulisemaks. Tuleb aru saada, kuidas pidamine muutub, kuidas pinnast lugeda ning mida ilm teekattega teeb,» rääkis Loix DirtFishile.

«Kurvide lõikamine mängib samuti väga suurt rolli. Peab teadma, milliseid tasub lõigata. Sa saad minna mõndades kurvides väga sügavale, lausa terve autoga teelt välja kraavi, mis võib anda sulle uskumatu kurvikiiruse.

Samas tuleb olla ettevaatlik, sest valet kurvi lõigates võid riskida rehvipurunemisega.

Praegused WRC sarja rehvid on muidugi tugevamad, nii et ilmselt on rehvipurunemise risk väiksem, aga ettevaatlik tuleb ikkagi olla,» lisas 50-aastane belglane.

Belgia ralli korüfee avalikustas üllatusliku fakti, et Ypresi rallil pole parim stardipositsioon sugugi mitte esimene, nagu tavaliselt asfaltirallide puhul kombeks on.

«Inimesed arvavad, et puhtaima läbimise jaoks on parim esimene stardipositsioon. Kui mina omal ajal võistlesin ja valisin alati teise, kolmanda või isegi neljanda koha,» sõnas Loix.

«Esimesena startides sõidad sa paratamatult recce autode mudas ning tolmus, mis ei paku sulle alati õiget joont. Eelnevad autod aitavad seda natuke eest ära puhastada. See on pidurdamisalas väga tähtis, sest sa tahad sinna võimalikult palju pidamist.»

Belglase sõnul on seega tema kaasmaalase Thierry Neuville väljavaated ralli võitmise osas kõige paremad: «Thierry peaks olema selle ralli favoriit, mis on ka igati loogiline. Tal on nende teedel kõige rohkem kogemusi ja ta on siin ka WRC autoga varem sõitnud.»