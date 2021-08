Eesti koondise viskespets liitus Kalev/Cramoga

Tiit Soku Korvpallikoolist tuule tiibadesse saanud 26-aastase ja 192 cm pikkuse tagamehe jaoks on see teine episood Kalev/Cramo särgis, kui ka oma karjääri algusfaasis hooajal 2016/17 esindas ta Eesti tippklubi, pääsedes väljakule kokku kolmes ametlikus mängus.

Hiljuti Korvpall24 portaalile intervjuu andnud Egert Haller sõnas seal, et tema trump ongi viskamine ja see pole mingi saladus: «(Minu müügi) argument on see, et olin Eesti-Läti liiga kõige rohkem kolmeseid tabanud mängija lõppenud hooajal. Tabavusprotsent oli suure visete arvu (73/173) juures 42,2%. Statistiliste näitajate poolest oli tubli hooaeg ja esimest korda olin koondise nimekirjas.»