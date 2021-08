25 000-eurose noorte sportlaste stipendiumi sai 9 sportlast ja U18 korvpallikoondis

«Oleme otsustanud toetada noori sportlasi nende iseseisva elutee alguses, kui rahalisest abist võiks olla kõige rohkem kasu ja see võimaldaks neil treenimist ja võistlemist tipptasemel jätkata.

Rõõm on tõdeda, et mitmed meie toetatud sportlased on saavutanud väga kõrgeid tulemusi, näiteks vehkleja Erika Kirpu tõi äsja Tokyost kuldmedali,» sõnas ERGO Eesti juht Marek Ratnik.