PSG tasus Messile krüptorahas

PSG kinnitas Reutersile neljapäeval, et märkimisväärne osa Messi 25-30 miljoni euro suurusest lepingu sõlmimise tasust maksti jalgpallurile klubi oma virutaalsetes fännimärkides.

Need kujutavad endast ette krüptoraha, mis annavad omanikele õiguse hääletada osade klubi otsuste kohta. Teenust pakub lehekülg Socios.com ja sellega on liitunud juba mitmed maailma tippklubid.

Kuigi virtuaalseid fännimärke on iga klubi puhul piiratud koguses, siis neid nähakse üha rohkem tiimide poolt tuluallikatena. Näiteks 2021. aastal on need väidetavalt klubidele kokku toonud sisse üle 200 miljoni dollari.