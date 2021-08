49-aastane Tšehhi hokilegend on sunnitud karjääri jätkama

Kladno tõus kõrgliigasse oli Tšehhis pea sama populaarne kui kõrgliiga play-off ja Jagr tunnistas, et on sunnitud karjääri jätkama. «Teate, miks ma ikka veel mängin? Mul on tiimi ees vastutus. Muidu ma ei naeruvääristaks ennast. Aga kui ma lõpetan, siis kõik sponsorid lahkuvad ja tiim kaob,» seletas tuleva aasta veebruaris 50-aastaseks saav hokilegend, miks endiselt mängib.