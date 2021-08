Soome vormelilegend astus Bottase kaitseks välja

Häkkineni sõnul ei mõista inimesed, kui keeruline on Bottasel Lewis Hamiltoni kõrval välja paista ja tegelikult teeb soomlane tublit tööd.

«Ma tean omast kogemusest, mis tunne on sõita koos oma generatsiooni parima sõitjaga,» sõnas soomlane motorsport.com veergudel. Nimelt sõitis ta omal ajal koos legendaarse Ayrton Sennaga McLarenis.

«Inimesed küsivad mult, kuidas ma suutsin Ayrtonit korra edestada, kuid ei päri temalt, kuidas ta Lewisest 17 korral on kiirem olnud. Mingil põhjusel oli minu saavutus keeruline, kuid Mercedeses on kõik lihtne,» ütles Häkkinen.

Tema sõnul pole tõsi, et kõige kiirema autoga on lihtne võita, eriti, kui tiimikaaslaseks on mitmekordne maailmameister.