Belgia ralli – proovikivi, mis ei sobi igaühele

Ott Tänaku meeskonnakaaslane ei soovinud seda koormat küll enda kanda võtta, kuid tuleb möönda, et üheksandat korda Ieperis startival belglasel on sealsetes kiiruskatsetest kõige parem ettekujutus. Tema konkurentidest on Ieperis varem võistelnud vaid kolmas Hyundai sõitja Craig Breen, kes võitis Belgias kaks aastat tagasi, kui võistlus kuulus kohalikku meistrisarja. Aga need võidud ei maksa enam midagi, sest nüüd on ralli esimest korda MM-etapp. Ootamatusi pakkuvast rallist võib saada ülesanne, mis ei sobi kõikidele võimsate WRC-autodega kihutavatele rallimeestele.

Võidunälg on 33-aastasel Neuville’il igatahse suur. Ta on tänavu sõidetud seitsmel MM-etapil jäänud viis korda kolmandaks. Viimase võidu sai ta enam kui poolteist aastat tagasi, eelmise hooaja avaetapil Monte Carlos. «Siinsetel teedel on palju lõkse, kuid peamine on rehvide pidamist õigesti hinnata. See muutub pidevalt ja pidamine on nendel teedel üldiselt väga halb. Katsete teisel läbimisel on tee päris mudane ja sinna on kandunud kruus. Vigade tegemiseks on vähe ruumi, sest teekraavid on sügavad ja sinna sõites on suur risk auto üle katuse keerata,» ütles Neuville Belgia rahvusringhäälingule RTBF.