Võidurelvastumine suure edu saavutamiseks

Inglismaal on ainult neli klubi suutnud tiitlit kaitsta. Sellega on saanud hakkama Londoni klubid Arsenal ja Chelsea ning Manchester United ja City ise. Viimase peatreener Pep Guardiola teab, et tiitlikaitsmine on palju suurem ülesanne kui selle konkurentidelt ära napsamine.

«Eelmisel hooajal nägime ju kõik, mis juhtus Liverpooliga. Nad olid tunamullu pidurdamatud ja kõik uskusid, et sarnane käekäik jätkub ka tulevikus. Seda ei juhtunud ning peame seda õppetunnina kasutama,» sõnas Guardiola BBC-le. «Midagi ei tohi võtta enesestmõistetavana. Mängijad võivad viga saada või lihtsalt järjepanu ebaõnnestuda. Sestap tuleb alati kõike kriitiliselt jälgida ning vajadusel õigeid samme astuda.»

Liverpool konkurentidest tagasihoidlikum

Olgugi et City mehitatus on maailmas üks paremaid, täiendasid nemadki ennast kõrgel tasemel mängijatega. Juba niigi võimsasse ründeliini lisati Inglismaa koondislane Jack Grealish, kelle eest tasuti Suurbritannia rekordit tähistavad 117 miljonit eurot. See rekord võib aga peagi puruneda, sest City jahib endiselt ka Tottenham Hotspuri ründetuusa Harry Kane’i, kelle eest tuleb veelgi rohkem raha välja käia.

City pole ainus Premier League’i klubi, kes korralikult raha tuulutanud. Aktiivselt tegutses ka nende linnarivaal United, kes soetas miljonite eest nii Inglismaa ääreründaja Jadon Sancho kui ka Prantsusmaa keskkaitsja Raphael Varane’i.

Üllataval kombel ei teinud (tänase seisuga) tunamullune meister Liverpool ühtegi suurejoonelist ostu. Juba kevadel sõlmiti leping Leipzigi keskkaitsja Ibrahima Konatega, kuid tema ongi jäänud ainsaks uueks tulijaks. Siiski naaseb vigastuspausilt nende tugitala Virgil van Dijk, kelle roll Liverpoolis on tohutu.

Üllatava sammu astus aga Londoni Chelsea, kes sõlmis lepingu Romelu Lukakuga. Tegemist on küll maailmaklassilise mängumehega, kuid üllatavaks teeb ülemineku asjaolu, et Belgia ründetuus mängis Chelseas juba aastatel 2011–2014. Toona ei suutnud nad teda oma mänguplaani lülitada ning ta kasvas tippmängijaks hoopis mujal. Nüüd maksti belglase eest aga 115 miljonit eurot. See on võrreldav seigaga, kui Man­chester United maksis oma kasvandiku Paul Pogba eest Torino Juventusele 105 miljonit eurot.

Aafrika meistrivõistlused löövad asjad sassi

Tulles tagasi meeskondade võimaluste juurde kõrgesse mängu sekkuda, ei saa üle ega ümber Aafrika meistrivõistlustest. Erinevalt teiste kontinentide suurturniiridest toimub see Aafri­kas talvel. Nõnda jäävad mitmed klubid vähemalt kuuks ilma oma tähtsatest lülidest.

Kõige enam kannatab Liverpool, kes peab koondisele loovutama nii Senegali tähtmängija Sadio Mané kui ka Egiptuse ründaja Mohamed Salah’. Lisaks võib veel suurturniirile sõita Naby Keita.

Ka teised meeskonnad vaatavad seda aega üsna nukra pilguga. Suure tõenäosusega jääb Londoni Chelsea ilma oma väravavahist Edouard Mendyst, Manchester City ääreründajast Riyad Mahrezist, Arsenal nii Pierre-Emerick Aubameyangist kui ka Thomas Parteyst ja Leicester keskpoolkaitsjast Wilfred Ndidist.

Favoriidid möödunud hooajaga sarnased