100 miljoni klubisse tõusnud Lukaku purustas Neymari rekordi

Eile sai selgeks, et 28-aastane Lukaku taasliitub Londoni Chelseaga, kus mängis ka aastatel 2011 – 2014. Inglismaa klubi maksis Interile 115 miljonit eurot. Sel suvel on rohkem makstud vaid Inglismaa koondise poolkaitsja Jack Grealishi eest, kui Manchester City tasus Aston Villale 117,5 miljonit eurot. Kokku on jalgpallis 100+ miljoni mehi nüüd 12, kirjutab Transfermarkt.