Suvine Simple Session jõuab otseülekannete kaudu miljonite inimesteni

Ürituse ühe korraldaja Mario Kalmre sõnul on suur rõõm, et sündmust kannab üle nii suur arv ekstreemspordi maailmas tuntud kanaleid. «Oleme kakskümmend üks aastat ehitanud üles maailmatasemel rula- ja BMX-võistlust ning hea meel on neid alasid, sportlasi ja elustiili meedia vahendusel jagada. Ja nagu näha – tänavasport on tänu olümpiale suuremas fookuses ja kogub uusi harrastajaid kiiremini kui eales varem.»