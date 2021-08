Lionel Messi tasuta toimunud üleminekut on ilmselt võimatu üle trumbata. FOTO: Anthony BIBARD via www.imago-images.de/Scanpix

Jalgpalliklubid on aastakümneid kulutanud täiesti hoomamatuid summasid mängijate ühest klubist teise toomiseks. Ent vahel on juhtunud ka nii, et kümneid miljoneid väärt pallur õnnestub saada üleminekutasuta. Lionel Messi siirdumist Barcelonast PSGsse on vabaagentide turul võimatu ületada, kuid jalgpalliajalugu mäletab nii mõndagi tähelepanuväärset.