Suurhalli saalis on praegu 7000 istekohta, FIBA aga nõuab 10 000 istekohta. 3000 lisakoha rajamine läheb maksma 8,8 miljonit eurot, millest korvpalliliit tahab riigieelarvest taotletava rahaga tasuda kuus miljonit eurot, 2,8 miljonit on nõus tasuma suurhalli omanik Best Idea OÜ, mis kuulub Marcel Vichmannile, kirjutab ERR.