Leedu korvpalli elav legend paneb veel ühel hooajal Žalgirise särgi selga

36-aastane Jankunas mõtles möödunud hooaja lõpus juba korra ka karjääri lõpetamisele, kuid Žalgirise juhtkonnaga vesteldes otsustati, et vanameister jätkab ka tuleval hooajal meeskonnas. Järgmine hooaeg on tal Žalgirise särgis juba 19. ja selle jooksul on ta mänginud ennast Kaunase klubis legendistaatusesse.

Arvestades leedulase vanust, siis on selge, et osapooled leppisid kokku üheaastases lepingus, mille täpsemaid andmeid ei avaldatud.

Nõnda on selge, et mees jätkab ka Euroliigas erinevate rekordite nihutamist. Hetkel on tema nimel nii mängitud mängude arvu kui ka lauapallide tippmark. Kokku on Jankunas osalenud 375 Euroliiga kohtumises ning lauapalle on tema nimel koguni 1965, millega edestab teisel kohal olevat ja juba ketsid varna riputanud Felipe Reyest 166 lauapalliga.