Olümpiamängude hõbemedalist sai vassimise eest nelja-aastase võistluskeelu

Nüüd selgus, et 32-aastane Gonzalez oli oma andmetega veel ka manipuleerinud ja uurijad said sellele jälile. Puhta spordi nimel tegutsev organisatsioon (AIU) kinnitas, et mehhiklanna karistusele liideti omakorda nelja-aastane keeld. See tähendab, et võistlustulle saab Rio hõbemedalist naasta alles 2026. aasta novembris.