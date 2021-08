Spordi lühiuudised: olümpiahõbedale langes dopinguvari, eestlased teenisid ajaloolise medali

Värske olümpiahõbe andis positiivse dopinguproovi

Kergejõustikus dopingureeglite järgimist jälgiv organisatsioon Athletics Intergity Unit (AIU) andis teada, et Suurbritanniaga 4 x 100 meetri teatejooksus hõbeda saanud Chijindu Ujahi proovist leiti halb analüütiline leid. AIU teate kohaselt leiti sprinteri dopinguproovist keelatud ainete ostariini ja S-23 jälgi. Kui ostariin aitab kaasa lihasmassi kasvamisele, siis S-23 aitab organismil toota meessuguhormooni. 27-aastase Ujahi isiklik rekord 100 meetris on 9,96 ning tema auhinnakapist võib veel leida kaks EM- ja ühe MM-kulla, mis kõik teenitud 4 x 100 m teatejooksudes.

48 on tuleval hooajal Maksim Paskotši särginumber Tottenham Hotspuri jalgpalliklubis.

Nõlvak–Tiisaar pudenesid konkurentsist

Eesti rannavolle esipaar Kusti Nõlvak – Mart Tiisaar andis Austrias Viinis rannavõrkpalli EMil 24 parema seas kõva lahingu turniiril viienda asetusega Hollandi duole Stefan Boermans – Yorick de Groot, kuid pidid tunnistama lõpuks ikkagi vastaste 2:0 (25:23, 21:14) paremust. Kaotusest hoolimata oli see meie duo karjääri parim EM, varasemal kahel juhul polnud nad alagrupist kaugemale pääsenud.

Erik Sorga naaseb Euroopasse

Eesti koondislase Erik Sorga (22) koduklubi D.C. United andis teada, et ründaja suundub hooaja lõpuni laenule Hollandi esiliigas mängivasse VVV-Venlosse. Eelmise aasta alguses Põhja-Ameerika jalgpalliliigasse MLS siirdunud Sorga alustas uues koduklubis küll lubavalt, kuid tänavu on ta langenud varumeherolli, mistõttu saadetaksegi ta nüüd laenule. Unitedi särgis on Sorga tulemused 20 mängu ja üks värav.