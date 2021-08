Ebakindel Ott Tänak: raske oli aru saada, kus sõita tuleb

Ta tunnistas, et lisaks raskele rajale puudub tal korralik ülevaade, kus tekib autol hea pidamine. Lihtsalt kogemusi neil teedel napib.

«Igal pinnasel on olukord veidi erinev. Paljud kohad pakuvad üllatusi. Sellises seisus ei saa viimasel piiril suruda. Pole tekkinud 100-protsendilist kindlust. Aga õpime ja proovime samm-sammult paremaks saada. Usun, et ralli edenedes see õnnestub,» märkis Tänak.