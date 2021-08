Tänavuse hooaja esimene asfaldiralli Horvaatias Ott Tänakule ja Martin Järveojale just liiga palju rõõmu ei pakkunud. Näppude vahele jäid küll neljanda koha punktid, ent tegelikult ei leidnud 2019. aasta maailmameister seal autoga õiget klappi. Belgia võidukihutamise eel lausus saarlane, et vahepealse kolme ja poole kuuga selles osas suuri muudatusi toimunud pole. See muutis rallifännid mõistagi ärevaks.