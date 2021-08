UEFA ulatab Euroopa klubidele abikäe, kokku jaotatakse laiali kuni kuus miljardit eurot

Hetkel pole täpselt teada, mis summa jaotamisele läheb, kuid see jääb kindlasti vahemikku 2-6 miljardit eurot.

UEFA asus klubidele abikätt osutama, kui nägi, millisesse seisu erinevad võistkonnad on langenud. Keskmiselt on klubide tulud langenud 13 protsenti ja mitmed suurklubid on pankroti äärel.