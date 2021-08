Meedia: Hispaania kõrgliigas pettunud Mardidi Real soovib liituda Premier League'iga

Mäletavasti proovis just Perez luua kevadel Euroopa jalgpalli Superliigat, kus mängiksid ainult tippklubid. See läks kiiresti vett vedama, kuid Reali president soovib endiselt muutusi näha. Nõnda kaalutakse kohaliku meedia teatel lahkuda Hispaania kõrgliigast.

Hispaania väljaanne Mundo Deportivo teatel on Reali president huvitatud Premier League'iga liitumisest. Seda on hakatud ka juba arutama, kuid ebaõnnestumise korral on võimalik veel ka Itaalia või Saksamaa kõrgliigaga liitumine.