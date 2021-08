FOTOD JA VIDEO ⟩ Hirmsa väljasõidu teinud Katsuta sõitis Belgias elektriposti maha, 10. kiiruskatse peatati

#YpresRally SS10 Katsuta big off. Crew ok! pic.twitter.com/2y93RpCxJT

Olukorda kommenteeris ka Toyota rallitiimi pealik Jari-Matti Latvala. «Ta kaotas pikas vasakkurvis korraks auto üle kontrolli. Teadsime juba enne võistlust, et kui natukene teelt välja sõita, siis kraaviperved on väga teravad. Ta kaldus teelt välja ja tabas rajatakistust, mis õnneks purunes. Kui see jäänuks terveks, võinuks veel hullemini minna. Ekipaažiga on kõik korras, see ongi peamine.»