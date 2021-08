Adamo Tänakuga juhtunust: ma ei tea, kas tungraud oli katki, suurem pettumus on rehvipurunemine

«Ma ei tea, kas tungraud oli katki või oli tal lihtsalt selle käsitlemisega probleeme. Suurem pettumus on rehvipurunemine. Aga sellisel rallil võib seda juhtuda,» alustas Adamo intervjuud WRC All Live'ile.

«Et me jõudnuks Tänakule kiiremini sõnumi saata, et Breen tagant tuleb, peaksin olema ennustaja. Aga kuna mina, ega ka ükski meie tiimi liige seda pole, siis saatsime sõnumi, kui olukord kätte jõudis. Niipea, kui Tänak sõnumit nägi, tõmbas ta Breenilt eest. Aga me ei tohi olla raadiosides. Saame kasutada vaid tavalisi kanaleid nagu teiegi.

See võis tunduda aeglane reageerimine, aga kui tegelikult vaadata, kui kiirelt asjad käisid, siis olime üsna nobedad. Stressi tase ja emotsioonid on kõrgel. Tuline reaktsioon on arusaadav. Aga kui natuke maha rahuneda, siis mõistame olukorda. Ma ei saa tormata keset rada, et kedagi seisma sundida,» lõpetas Adamo.