Juhivahetus HKScanis tõi Tarva korvpallitiimi pea kohale murepilved

Õhku kerkis küsimus: mis saab suuresti tänu lihakombinaadi toele tuginenud meeskonnast edasi? Hetkel on selgusetu, kas peasponsorina pikki aastaid Lääne-Viru maakonnakeskuse esindust toetanud Rakvere lihakombinaat panustab HKScani Balti üksuse uue juhi Juha Ruohola ametisse määramise järel Tarvasse endises mahus, kärbib summat või loobub sootuks korvpallitiimi sponsoreerimisest.

Tõsiasi on, et peatoetaja osakaal moodustab ligemale 15 000 elanikuga väikelinna spordivõistkonna eelarvest umbkaudu poole. Et klubi tahab algaval hooajal kodustes sarjades konkurentsis püsida, siis arvestatakse ühtekokku ligi 200 000 euro suuruse eelarvega.