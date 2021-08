Poodiumikohal sõitev Virves viimasel päeval liigseid riske võtta ei plaani

«Belgia Ralli teine päev on seljataga ja tänase päeva teisel ringil möödust meist Sami Pajari ning langesime kolmandaks. Kuna meie eesmärk on koguda kogemusi asfaldil ja punktid ei ole meie jaoks nii määravad enam, siis asjatuid riske me võtta ei plaani ja hoiame kindlat tempot,» kirjutas Virves oma Facebooki lehel.

Kuigi Virvesel on tänavu olnud omajagu ebaõnne, siis Belgias on seni kõik kontrolli all olnud. «Seni on kõik sujunud väga hästi ja oleme kahe täispika päeva järel olukorraga väga rahul,» oli Saaremaalt pärit rallitalent rahulolev.