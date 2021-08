Hooaja esimese võidu teeninud Neuville: see pidanuks varem tulema!

«Oli alles päev,» ohkas Hyundai tiimipealik Andrea Adamo. «Pean ütlema, et viimased kuud on olnud keerulised. Mul on hea meel, kuidas minu meeskond on ühte hoidnud ja koostööd jätkanud. Tahan tänada kõiki meie inimesi. Tean, kui suure pinge all meie töötajad on. See on olnud raske aeg.»