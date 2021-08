MM-hooaja teise poodiumikoha saanud Virves: ei arvanudki, et nii hästi võiks minna

«Lõppkokkuvõttes tuli täitsa hästi välja. Ise ei arvanudki, et nii hästi võiks minna. Eesmärk oli läbida kõik kilomeetrid, et tulevikus paremini valmis olla. Saab väga rahule jääda ja just stabiilsus oli kõige suurem üllatus,» kommenteeris Virves oma võistlust Postimehele antud intervjuus. «Üsna kohe stardist alates oli okei olla. Kui esimesed katsed ära sõitsime, siis oli endal ka üllatus, et tempo oli niivõrd hea. Üritasime kuni lõpuni asju täpselt samamoodi teha.»