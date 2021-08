Esimese liigamängu Messita pidanud Barcelona oli võidukas, esile kerkis uus liider

Lisaks tuleb arvestada, et eilses kohtumises ei saanud Barcelonat aidata Ansu Fati, Dembele ja Agüero. Koeman on vihjanud, et meeskond võib palgata veel mõne ründaja, kuid selge on see, et Barcelona ilma Messita on jätkuvalt kõrge kvaliteediga meeskond.