40-aastane Roger Federer läheb operatsioonile ja tõmbab hooajale joone alla

«Tegemist on raske otsusega, kuid ma mõistan, et see on vajalik. Tahan olla terve ja ka hilisemas elus valutult ringi joosta. Loodan, et suudan veel suurturniiridele naasta, aga ma ei loo illusioone ja tean, et sellises vanuses on see väga raske,» lisas šveitslane.