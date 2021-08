Prantsusmaa kõrgliigas kukkus mängija teadvustetult murule: kõigil hakkas korraks hirm

Kohtumine lõppes 2:2 viigiga ning väravavõrku sai sahistada ka vahetusest sekkunud Oudini. «Kalu juhtum tekitas külmavärinaid. See on alati mängijatele ja pealtvaatajatele šokeeriv vaatepilt. Pärast seda, mis juhtus EMil Erikseniga, me mõtleme alati selle peale. Kõigil hakkas korraks hirm. Õnneks lõppes kõik hästi,» rääkis Oudini.