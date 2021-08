Kimi Räikköneni F1 karjääri jätkumise kohta anti paljulubav vihje

«Kui ma vaatan Kimi tööd ja kuulan tema vestlusi, siis ma näen, milline kirg põleb temas võistlemise vastu. See on puhas kirg,» imetles Vasseur.

2022. aastal toimuvad F1s suured reeglimuudatused ning ilmselt ei plaani Alfa Romeo tähtsa hooaja eel välja vahetada mõlemat sõitjat. Just see fakt tõstabki Räikköneni aktsiaid.

Väidetavalt pole Ferraril 2022. aastal enam sõnaõigust otsustada, kes on üks Alfa Romeo sõitjaid. Praegu on nende eelistatud piloot just Giovinazzi. «Ma loodan, et ta saab Alfa Romeos jätkata. Kuid mis iganes juhtub, ta on meie kolmas sõitja. Kui Charles Leclerci või Carlos Sainziga midagi juhtub, siis hüppab tema autosse,» selgitas Ferrari tiimijuht Mattia Binotto Giovinazzi olukorda.