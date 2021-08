Treeneriotsingud lõppenud? Kontaveit harjutab endise Venemaa tippmängija juhendamisel

Aasta alguses oli maailma edetabelis 29. positsiooni hoidva Kontaveiti juhendajaks inglane Nigel Sears. Nende koostöö kestis koguni kaks ja pool aastat, kuid eestlanna tundis, et vajab edasi liikumiseks muutust.

«Olen Nigelile selle aja ja pühendumise eest väga tänulik! Mu mäng arenes kolme aastaga päris palju, läksin paljudes asjades paremaks, kindlamaks ja stabiilsemaks – see on kindlasti tänu talle. Ta oli väga hea treener! Jään seda aega väga positiivselt meenutama,» selgitas Kontaveit aprillis.

Kohe pärast seda teatas, et teda asub edaspidi juhendama Ain Suurthal. Liiga kaua nende koostöö ei kestnud ning peagi oli Kontaveit järgmist treenerit otsimas. Juuni lõpust alates pole otseselt ametlikult keegi eestlanna treeneriks olnud, kuid nüüd on ilmselt see periood lõppemas.