Olümpiavõitja ja Prantsusmaa lahtiste finalist jääb viisaprobleemide tõttu Cincinnati turniirist eemale

«Kahjuks pidin loobuma Cincinnatis osalemast. Ma olen endiselt Kanadas ja ootan, et mulle USA viisa väljastataks. Ma loodan, et kõik saab peagi korda ja saan vähemalt USA lahtisteks meistrivõistlusteks kohal olla,» sõnas venelanna sotsiaalmeedias.

Cincinnati tenniseturniir on väga oluline võistlus WTA kalendris. See on üks viiest Premier turniirist, mis annab väga palju punkte maailma edetabelisse. Siiski võib Pavljutšenkova rahulikult hingata, et USA lahtisteks on tal asetus kindlasti olemas. Hooaja viimane suure slämmi turniir algab 30. augustil.