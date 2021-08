Barcelona president rääkis suu puhtaks: meil polnud võimalik Messit palgata, meie võlg on 1,35 miljardit eurot

Laporta tõdes, et olukord klubis on väga keeruline ja Lionel Messi lahkumine pole kindlasti suurim probleem. Tema jutust kajas läbi, et Barcelona endine president Josep Maria Bartomeu tegutses väga ebaratsionaalselt.

Barcelona president rääkis, et meeskonna praegused palgad moodustavas summa, mis on 103 protsenti kogutuludest. See number näitab, et klubi pole jätkusuutlik.

Kui varasemalt oli teada, et Barcelona on väga suurtes võlgades, siis nüüd avalikustas Laporta ka täpse numbri. Selleks on 1,35 miljardit eurot ning klubiväärtus langenud koguni 451 miljonit eurot.

Messi lahkumine oli paratamatu. Barcelona pidanuks talismani säilitamiseks võtma veel ühe laenu, mille summa ulatunuks 80 miljoni euroni. See polnud enam mõistlik, sest kokkuvõttes teinuks see olukorda veelgi hullemaks.