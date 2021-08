Spordi lühiuudised

Valgevene jääb Balti Keti tuurilt eemale

Ärev poliitiline olukord ning pagulaskriis Leedus ja Lätis ei luba Valgevene rattatiimidel startida Balti Keti velotuuril. Surve selle otsuse langetamiseks tuli meeskondadele riigisiseselt. Valgevene tiimid on mitmepäevasõidul tihti osalenud, ka rahvuskoondisena, ent praegu ei ole see võimalik. «Kahetsusväärne, et sportlased on jäänud poliitiliste tõmbetuulte keerisesse,» kommenteeris velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar. UCI 2.2 kategooria mitmepäevasõit stardib reedel, 20. augustil Tallinnast ja kulmineerub pühapäeval, 22. augustil Valgas. Kolme päevaga läbitakse üle 500 kilomeetri.