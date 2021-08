Simple Session hülgas uhked viled ja tuled ning naaseb tänavajuurte juurde

«Ei saa eitada, et see on koroonast mingil määral sõltuv,» lausub 2000. aastast koos venna Marioga üritust vedanud Risto Kalmre ilmselge avaküsimuse peale. Kuid see on ainult üks tahk. Mullu veebruaris tähistas festival nimelt suurejooneliselt oma 20 aasta juubelit, pärast seda seisti omamoodi teeristil: kuidas edasi?