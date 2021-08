Miks kaotab eestlaste poolt armastatud ralliauto järjest enam populaarsust?

Sellest hoolimata sõidetakse Volkswagen Polodega jätkuvalt MM-etappe ning Eesti rallisõitjatest on seda autot usaldanud näiteks Egon Kaur ja Georg Linnamäe.

Sarnaselt Linnamäele WRC2 klassis sõitev venelane Nikolai Grjäzin istus samuti sellest hooajast Volkswageni rooli. Järgmisel etapil Kreekas on mees aga otsustanud teha vangerduse ning sõidab M-Spordi Ford Fiestaga. Miks küll?

«Me olime jõudnud punkti, kus pidime otsustama, kuidas jätkata 2022. aastal ja kaugemas tulevikus,» ütles Grjäzin wrc.com’ile. «Kuna Polole ei tehta arendustöid, siis otsustasime muutuste kasuks. Üks meie variante on jätkata Fiestaga,» avaldas Grjäzin põhjuse, miks on tema ja teisedki sõitjaid otsustanud Volkswageni hüljata ja jätkata mõne muu automargiga.

Kreekas on Polost loobunud ka Linnamäe, kes on otsustanud startida Eesti meeskonna ALM Motorsporti poolt ettevalmistatud Škoda Fabia Rally2 evo autoga. Nii on stardirivis vaid kaks Polot, mille roolis Küprose rallimehed.