Maailma kolmas reket hoidub võimalusel vaktsineerimisest

Cincinnati tenniseturniiri eel küsis ajakirjanik Tsitsipaselt, kas ta on end koroonaviiruse vastu vaktsineerida lasknud. «Ei ole. Keegi pole mulle selle kohta midagi öelnud. Vaktsineerimist pole veel kohustuslikuks tehtud. Ma arvan, et ühel hetkel pean seda tegema, aga praegu pole see võistlemiseks vajalik,» rääkis kreeklane.