Kuigi de facto on tegemist korrektse väitega, ei tasu selles näha suurt tonti, sest igal kohtumisel on olnud oma mõjutajad – Tokyo olümpial näiteks meeletu kuumus – ning suures plaanis on Kontaveidi vormiga kõik hästi. «Eks alati saab natukene paremini, tänagi oli väga niiske ehk polnud lihtsad tingimused mängimiseks, aga tunnen, et see mäng oli nendest eelnevatest mängudest kõige parem. Selles mõttes tundub, et asjad lähevad paremaks,» lausus eestlanna pärast kohtumist.