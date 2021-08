Adamo võiduga lahtunud pingetest: see pole olnud mu elu üks lihtsamaid perioode

Hyundai sõitjad Neuville ja Craig Breen võtsid Belgias kaksikvõidu ja sellega lõppes kurb seeria, kus tiimil mitu võitu järjest käest libisesid. Adamo sõnul oli möödunud nädalavahetuse edukas tulemus tiimile ülimalt tähtis.

«Minu arvates on mitte kunagi alla andev suhtumine ainuke viis, kuidas saab võita. Selle ütlemiseks on palju romantilisi viise, aga mulle meeldivad filmid ja on üks tore film nimega «Parim hotell Indias», kus näitlejad ütlevad: «Lõpuks läheb kõik hästi. Kui ei lähe, siis see ei ole veel lõpp,»» sõnas Adamo Autosportile antud intervjuus.

«Viimane kuu on olnud keeruline ja ma olen väga rahul sellega, kuidas minu inimesed on kõigele reageerinud ja tiimina koostööd jätkanud. Ma tean, kui suure surve all kõik on olnud, sest oli raske kuu,» tunnistas itaallane.

Adamo sõnul oli edukas tulemus Belgiast kõigi jaoks äärmiselt oluline, sest enne seda oli neil kõvasti ebaõnne. «Kui sellised asjad juhtuvad, siis kõige hullem oleks see, kui inimesed hakkavad kartma ja on surve all. Ja ma tundsin seda kõike. Proovisin oma tiimi selle eest kaitsta ja võtsin vastutuse enda õlule ning lasin neil teha tööd edasi nii nagu varem.