Koroonaviirus andis F1-kalendrile valusa hoobi

Jaapani etapp pidi toimuma 10. oktoobril, kuid nüüd on kindel, et tänavu Tõusva Päikese Maal F1-masinad ei sõida. «Pärast diskussioone korraldaja ja Jaapani ametivõimude vahel otsustas Jaapani valitsus, et tühistab koroonaviiruse pandeemiast tulenevate raskuste tõttu võistluse,» seisis F1-sarja ametlikus teadaandes.